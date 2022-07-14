"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لإطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة ممثلة في قسم التعليم المستمر "بنين وبنات" كافة الاستعدادات لانطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع تهامة؛ حيث يستفيد منها أكثر من 430 دارسًا ودارسة في عشرة مراكز تمت تهيئتها لتقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية.
وتفصيلًا: أوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة المشرف العام على الحملة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على تحقيق المستهدفات الوطنية للرؤية الوطنية الطموحة 2030م بخفض نسبة الأمية ورفع مستوى الوعي تجاه الجوانب الحياتية المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد، ونشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر بالمملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد أكد مدير التعليم المستمر بالإدارة "أ.معدي يحيى آل عيسى" أن الحملة تأتي لتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الدارسين والدارسات ونشر الوعي الثقافي في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف الأميين والأميات المواطنين والمواطنات الذين لم تساعدهم ظروف الحياة على الدراسة، بهدف تعريف الدارسين والدارسات بأحكام الدين وقراءة القرآن الكريم على الوجه الصحيح، ومحو الأمية الأبجدية لدى الدارسين والدارسات من خلال تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب؛ ولذلك سعت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم المستمر بتنفيذ عدد من الحملات الصيفية في مختلف أرجاء الوطن الغالي.
وقال: إن محافظة سراة عبيدة حظيت بالموافقة لتنفيذ حملة صيفية للبنين والبنات بقطاع تهامة شاملة جميع جوانب حياة المواطن السعودي التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية بهدف محو الأمية.
وبيّن "آل عيسى" أن من الحوافز المقدمة للدارسين والدارسات حصولهم على شهادة اجتياز لبرنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، ومكافأة مالية قدرها "1000" ريال لمن يجتاز البرنامج بنجاح.
يذكر أن الحملة تنطلق فعالياتها بتدشين محافظ سراة عبيدة لها مساء الاثنين المقبل بابتدائية ابن الجوزي في مركز خشم عنقار بقطاع تهامة.