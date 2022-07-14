"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لإطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية

وفي هذا الصدد أكد مدير التعليم المستمر بالإدارة "أ.معدي يحيى آل عيسى" أن الحملة تأتي لتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الدارسين والدارسات ونشر الوعي الثقافي في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف الأميين والأميات المواطنين والمواطنات الذين لم تساعدهم ظروف الحياة على الدراسة، بهدف تعريف الدارسين والدارسات بأحكام الدين وقراءة القرآن الكريم على الوجه الصحيح، ومحو الأمية الأبجدية لدى الدارسين والدارسات من خلال تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب؛ ولذلك سعت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم المستمر بتنفيذ عدد من الحملات الصيفية في مختلف أرجاء الوطن الغالي.