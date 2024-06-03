أكثر من 150 مستفيدًا من "قافلة التجمع الأول الطبية" في الدلم

وتفصيلاً، بلغ عدد مستفيدي عيادة الأطفال 38 مستفيدًا، و26 مستفيدًا من عيادة الأمراض الباطنية، و25 مستفيدًا من عيادة طب وجراحة العيون، و23 مستفيدًا من عيادة الجراحة العامة، و19 مستفيدًا من عيادة المسالك البولية، و13 مستفيدًا من عيادة الأسنان، و9 مستفيدين من عيادة أمراض الدم، فيما تم تحويل 8 حالات إلى العيادات التخصصية بالعاصمة، والتنسيق المشترك لمتابعة عدد من الحالات التي تتطلب ذلك عبر الطب الاتصالي.