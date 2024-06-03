أكثر من 150 مستفيدًا من "قافلة التجمع الأول الطبية" في الدلم

كشف تجمع الرياض الصحي الأول عن عدد مستفيدي القافلة الطبية التي أطلقها من العاصمة الرياض إلى مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم، والتي بلغت 153 مستفيدًا من مختلف التخصصات والعيادات الطبية.
وتفصيلاً، بلغ عدد مستفيدي عيادة الأطفال 38 مستفيدًا، و26 مستفيدًا من عيادة الأمراض الباطنية، و25 مستفيدًا من عيادة طب وجراحة العيون، و23 مستفيدًا من عيادة الجراحة العامة، و19 مستفيدًا من عيادة المسالك البولية، و13 مستفيدًا من عيادة الأسنان، و9 مستفيدين من عيادة أمراض الدم، فيما تم تحويل 8 حالات إلى العيادات التخصصية بالعاصمة، والتنسيق المشترك لمتابعة عدد من الحالات التي تتطلب ذلك عبر الطب الاتصالي.
كما تم إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية في مجالات طب الأطفال للكوادر المتخصصة بالمستشفى، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والمشاركة في وضع الخطط التحسينية واستحداث البروتوكولات العلاجية لمختلف الأقسام مع الاستشاريين الزائرين.
يذكر أن المبادرة تأتي ضمن جهود "التجمع الأول" المتواصلة؛ لتوفير الرعاية الشاملة والمتكاملة لأفراد المجتمع، مع ضمان سهولة وسرعة حصولهم عليها، وذلك وفق برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030.