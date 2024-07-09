جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع شركة "فورتينت" في مجال التقنية

وقعت جامعة الملك خالد، تزامناً مع انطلاق هاكاثون الابتكار في التعليم في نسخته الثانية أمس الأول، مذكرة تفاهم مع شركة فورتينت، وقد مثّل جامعة الملك خالد في توقيع مذكرة التفاهم رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، فيما مثّل شركة فورتينت مديرها التنفيذي المهندس سامي الشويرخ، بهدف تفعيل البرامج التعاونية في المجالات ذات العلاقة وتطوير الأعمال المشتركة.
وفي التفاصيل، أوضح عميد عمادة الخدمات الإلكترونية بالجامعة الدكتور حامد بن صالح القحطاني أن مذكرة التفاهم تضمنت بنوداً أهمها تبادل الخبرات والاستشارات وتنظيم جلسات تقنية دورية بين المختصين في مجال التقنية والأمن الرقمي في الجهتين لتحديد أفضل الممارسات والإستراتيجيات الحديثة في مجال تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وتكوين فرق متخصصة للتعامل بشكل فوري مع أي مشكلات أو تحديات رقمية بهدف الحد من الآثار السلبية وضمان استمرارية العمل.
وأضاف القحطاني أن المذكرة نصت أيضاً على تنظيم برامج تدريبية وتطويرية للكوادر العاملة في مجال التقنية والأمن الرقمي لضمان مواكبة أحدث التطورات التقنية السيبرانية، وتقديم برنامج تدريبي عبر أكاديمية شركة فورتينت يتضمن دورات متقدمة متخصصة في مجال الأمن الرقمي تهدف إلى معرفة الحلول والتقنيات الحديثة؛ وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين الطرفين؛ كبرامج تنمية المواهب وتعزيز التوافق مع أفضل ممارسات الصناعة.