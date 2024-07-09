جامعة الملك خالد توقع مذكرة تفاهم مع شركة "فورتينت" في مجال التقنية

وقعت جامعة الملك خالد، تزامناً مع انطلاق هاكاثون الابتكار في التعليم في نسخته الثانية أمس الأول، مذكرة تفاهم مع شركة فورتينت، وقد مثّل جامعة الملك خالد في توقيع مذكرة التفاهم رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، فيما مثّل شركة فورتينت مديرها التنفيذي المهندس سامي الشويرخ، بهدف تفعيل البرامج التعاونية في المجالات ذات العلاقة وتطوير الأعمال المشتركة.