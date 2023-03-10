جماليات العَلَم السعودي في احتفاء "فنون أبها" بيوم العلَم.. والمشاركة للجميع

وبيّن مدير الجمعية أحمد السروي أن المشاركة متاحة للجميع لإبراز جماليات العلَم السعودي بصور تُظهر أبعاده الجمالية؛ انطلاقًا من قيمته الممتدة عبر تاريخ هذا الوطن العظيم، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيمانًا بما يشكّله العَلَم من أهمية بالغة، بوصفه مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.