أمين الطائف يكرّم فريق عمل "جود المناطق" لدورهم في إنجاح الحملة

كرّم أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، في مكتبه بالنسيم، اليوم الخميس، فريق العمل بالأمانة المشارك في حملة "جود المناطق"، ضمن حملة "جود الإسكان".
وتأتي تلك الحملة وهي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون للأسر الباحثة عن الأمان السكني، وفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.
وقد نقل المهندس عبدالله الزايدي، شكر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى كل المشاركين في نجاح الحملة التي ساعدت في توفير أكثر من 4900 وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة.
وأيضًا تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن منصة "جود الإسكان" والوصول برسالتها السامية في إيجاد حلول سكنية للأسر الأشد حاجة في كل مدن ومحافظات وقرى المملكة.
وأكد أمين الطائف، أهمية دور فريق العمل بالحملة في الطائف، والتي دشنها نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز.
مع حملة "جود مكة" و"جود جدة"، ضمن حملة "جود المناطق" في منصة "جود الإسكان"؛ لتحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي.
ولفت إلى أن المنصة حظيت بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" 100 مليون ريال، ومن سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله" 50 مليون ريال.
وأوضح أن ذلك يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة، بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية، وتلتقي على منصة "جود الإسكان".
يذكر أن أمانة الطائف أطلقت أكثر من 10 مبادرات فاعلة للتعريف بحملة جود الإسكان، ضمن حملة "جود المناطق" في منصة "جود الإسكان" خلال شهر رمضان الماضي، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة.
وتضمنت ثلاث مسيرات تعريفية بالحملة، تحت شعار "جود وعطاء.. وجود الطائف من جود أهلها"، و"أكثر من ورد الطائف.. جود أهلها".
وتم تنظيم مسيرة بالخيل والخيالة، جابت شوارع الطائف، حاملين شعار الحملة، ومسيرة "جود الطائف" لحافلات النقل في الطرق والميادين العامة.
ونشرت الأمانة المئات من اللوحات الدعائية عن الحملة في كل الساحات العامة والشوارع المحورية والرئيسة والتجارية ومداخل ومخارج المدينة.
فيما تم توزيع ووضع لوحات جود الطائف في كل وكالات ومكاتب وإدارات وأقسام ووحدات وفروع الأمانة.
وازدان مبنى الأمانة الرئيس بالنسيم والوكالات بلوحات ضخمة تحمل شعار الحملة، لدعوة الراغبين من أهل الخير لدعم أهداف الحملة والوصول للأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي بتوفير 500 وحدة سكنية في المحافظة للأسر المحتاجة.