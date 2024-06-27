أمين الطائف يكرّم فريق عمل "جود المناطق" لدورهم في إنجاح الحملة

وأوضح أن ذلك يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة، بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية، وتلتقي على منصة "جود الإسكان".