مدير تعليم الباحة يؤكد: يوم التأسيس ذكرى خالدة عبر التاريخ المجيد

وقال "حنش": الثاني والعشرون من شهر فبراير عام 1139 هـ الموافق 1727م يوم يقف فيه التاريخ ليقول كلمته على بعد ثلاثة قرون كاملة، ليشهد أن المملكة خاضت أيامها ومشاهدها ببطولة واقتدار، يوم يعيد تذكيرنا بالقيم الأولى التي بيّنت ما نراه من رسوخ وسيادة، يوم يردد فيه التاريخ كلمته بأفعال ملكنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود، وعزم ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعلى واقع مجريات كل حدث دولي وإقليمي تحضر فيه المملكة العربية السعودية؛ يُردد أن المملكة أضحت محور العالم ومنطلق القرار وواحة الاستقرار، عبر رؤيتها المستقبلية التي ألهمت العالم بعقدها المجتمعي المتماسك وفرص مستقبلها الواعدة وقدرات أبنائها المتنامية.