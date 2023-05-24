في معرض السفر والسياحة ٢٠٢٣.. مذكرة تعاون بين تعاونيتَيْ "أملا" و"الطائف" السياحيتَيْن

وصرَّح رئيس تعاونية الطائف محمد مرزوق العتيبي بأن هذا المعرض هو فرصة مناسبة للالتقاء بشركاء النجاح في المجال السياحي، وهو فرصة للتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال. كما أشاد بالتنظيم الرائع للمعرض الذي ضم بين جنباته مختلف شركات السفر والسياحة الدولية.