في معرض السفر والسياحة ٢٠٢٣.. مذكرة تعاون بين تعاونيتَيْ "أملا" و"الطائف" السياحيتَيْن

شهد معرض السفر والسياحة ٢٠٢٣ المقام بالرياض توقيع مذكرة تعاون بين تعاونيتَيْ أملا السياحية والطائف السياحية، بحضور المدير العام للجمعيات التعاونية بالسعودية الدكتور معن العنقري.
ووقَّع المذكرة من رئيس تعاونية أملا السياحية محمد زنان، ومن تعاونية الطائف السياحية رئيسها محمد مرزوق العتيبي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكات بين التعاونيتَيْن في مجالات السياحة، والتعاون مع جميع الجهات السياحية في الداخل والخارج، وتضافر الجهود في القطاع السياحي، وتسخير الإمكانيات المتاحة كافة لإنجاح عمل التعاونيتَيْن فيما يحقق أهدافها المرسومة.
وصرَّح رئيس تعاونية الطائف محمد مرزوق العتيبي بأن هذا المعرض هو فرصة مناسبة للالتقاء بشركاء النجاح في المجال السياحي، وهو فرصة للتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال. كما أشاد بالتنظيم الرائع للمعرض الذي ضم بين جنباته مختلف شركات السفر والسياحة الدولية.
وأكد أن "تعاونية الطائف" السياحية مقبلة على مشاريع سياحية متنوعة بتنوع تضاريس محافظة الطائف وجمال طبيعتها وجوها.. مثمنًا جهود ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة السياحة، والاهتمام الذي تحظى به تعاونية الطائف السياحية وجميع التعاونيات السياحية.. وما كان ذلك ليتم لولا توفيق الله، ثم الدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لهذا القطاع المهم.