بحضور "مها بنت مشاري آل سعود".. مذكرة تفاهم بين جامعة الفيصل وجمعية "الإدارة الصحية"

وقعت الجمعية السعودية للإدارة الصحية فرع الرياض وجامعة الفيصل يوم أمس مذكرة تفاهم لدعم التطوير المهني والتدريب للكوادر الطبية والإدارية لرأس المال البشري، في البحث العلمي والمشورات العلمية.
وقعت الاتفاقية بحضور الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود نائبة رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والتطوير ورئيس العمليات والتدريب بالمركز السعودي للتدريب الصحي بالجامعة، حيث وقعها من جانب الجمعية السعودية للإدارة الصحية رئيس فرع الرياض الدكتور فيصل الرحيمي ومن جانب الجامعة الدكتور خالد القطان نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب.
وتشمل الاتفاقية التي حضرها نائب رئيس الجمعية ورؤساء اللجان توقيع الاتفاقية، التعاون في إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل في التخصص ذاته، وتضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاستشارات والدراسات والأبحاث.
يُذكر أن الجمعية السعودية للإدارة الصحية جمعية علمية مهنية متخصصة تُسهم في نجاح المخرجات التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.