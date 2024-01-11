بحضور "مها بنت مشاري آل سعود".. مذكرة تفاهم بين جامعة الفيصل وجمعية "الإدارة الصحية"

وتشمل الاتفاقية التي حضرها نائب رئيس الجمعية ورؤساء اللجان توقيع الاتفاقية، التعاون في إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل في التخصص ذاته، وتضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاستشارات والدراسات والأبحاث.