أمير الباحة يوجّه بسرعة إنجاز تطوير مطار الملك سعود

وجّه أمير منطقة الباحة بتكثيف الجهود لسرعة إنجاز تطوير مطار الملك سعود، مؤكدًا ضرورة متابعة إنجاز المشروع، وموجهًا كذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وإمارة المنطقة، ووضع الحلول المناسبة في حالة واجه المشروع أي معوقات.
جاء ذلك في استقبال الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لمشروع تطوير مطار الملك سعود بالباحة المهندس علي بن محمد مسرحي، بحضور عدد من قيادات هيئة الطيران المدني وشركة مطارات والمقاول المنفذ للمشروع.
واطّلع أمير الباحة في بداية اللقاء على المرحلة الحالية التي وصل لها المشروع، كما استمع إلى شرح مفصل من مساعد مدير عام المشاريع بالهيئة العامة للطيران المدني، فيما تمّت مناقشة سير الأعمال في مشروع تطوير مطار الملك سعود، والمتضمن إنشاء صالة تتّسع لمليون مسافر، والتي تعادل ما يقارب 4 أضعاف الصالة الحالية، شاملًا التشغيل الدولي مع التنفيذ بأحدث التقنيات في عالم الطيران.
ووجّه أمير منطقة الباحة بتكثيف الجهود لسرعة الإنجاز لهذا المشروع الحيوي للمنطقة ولأهلها، منوهًا سموه إلى ما توليه القيادة الحكيمة، أيّدها الله، من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، مشيدًا بما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية.
وأكّد ضرورة متابعة إنجاز مشروع تطوير المطار؛ كون المنطقة من أهم الوجهات السياحية في المملكة، كما يعدّ إنجازه رافدًا من الروافد الأساسية لسياحة المنطقة، مع توجيهه بالتنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وإمارة المنطقة، ووضع الحلول المناسبة في حالة واجه المشروع أي معوقات.