أمير الباحة يوجّه بسرعة إنجاز تطوير مطار الملك سعود

واطّلع أمير الباحة في بداية اللقاء على المرحلة الحالية التي وصل لها المشروع، كما استمع إلى شرح مفصل من مساعد مدير عام المشاريع بالهيئة العامة للطيران المدني، فيما تمّت مناقشة سير الأعمال في مشروع تطوير مطار الملك سعود، والمتضمن إنشاء صالة تتّسع لمليون مسافر، والتي تعادل ما يقارب 4 أضعاف الصالة الحالية، شاملًا التشغيل الدولي مع التنفيذ بأحدث التقنيات في عالم الطيران.