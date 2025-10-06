محافظ مرات يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية لمتابعة الجاهزية الميدانية

ترأس محافظ مرات سند بن حفيظ اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة، وذلك في مقر ديوان المحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية والجهات الأمنية ذات العلاقة.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب المحافظ بالحضور، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طارئ – لا قدر الله – بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أوضح أمين سر اللجنة مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد تركي الدعيج أن الاجتماع يأتي ضمن خطة أعمال اللجنة لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات القائمة. وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والخروج بتوصيات تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى التنسيق الميداني بين الجهات المعنية.