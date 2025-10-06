محافظ مرات يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية لمتابعة الجاهزية الميدانية

من جانبه، أوضح أمين سر اللجنة مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد تركي الدعيج أن الاجتماع يأتي ضمن خطة أعمال اللجنة لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات القائمة. وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والخروج بتوصيات تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى التنسيق الميداني بين الجهات المعنية.