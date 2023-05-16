مكتب البيئة بالزلفى يُنظِّم ورشة "الاستفادة من المخلفات الزراعية في الزراعة"

نظَّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الزلفي صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان (كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية في الزراعة العضوية أو التقليدية)، قدّمها ونفّذها المهندس عيسى حسين الخلف.
واشتملت الورشة على تعريف المزارعين بمفهوم المتبقيات والمخلفات الزراعية والكمبوست، إضافة إلى فوائد إعادة تدوير المتبقيات والمخلفات الزراعية على التربة والمحاصيل، وأثرها في التخفيف من أثر المتغيرات المناخية بسبب حرق المتبقيات أو التلوث الناتج من تراكمها، علاوة على دورها في توفير فرص للشباب لإقامة المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع المتبقيات الزراعية.
كما تضمنت الورشة توضيحًا لخطوات تصنيع سماد الكمبوست مع عدد من التطبيقات الميدانية في إحدى المزارع.
فيما أعرب عبدالمحسن بن أحمد السلمان، مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة الزلفي، عن شكره وامتنانه للمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، المهندس خالد الصنعاء، وللزملاء بالفرع؛ لتعاونهم ومساندتهم في تنظيم هذه الورشة، مشيدًا بجهود المهندس الخلف، وتفاعُل المزارعين مع الورشة.