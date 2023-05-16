مكتب البيئة بالزلفى يُنظِّم ورشة "الاستفادة من المخلفات الزراعية في الزراعة"

واشتملت الورشة على تعريف المزارعين بمفهوم المتبقيات والمخلفات الزراعية والكمبوست، إضافة إلى فوائد إعادة تدوير المتبقيات والمخلفات الزراعية على التربة والمحاصيل، وأثرها في التخفيف من أثر المتغيرات المناخية بسبب حرق المتبقيات أو التلوث الناتج من تراكمها، علاوة على دورها في توفير فرص للشباب لإقامة المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع المتبقيات الزراعية.