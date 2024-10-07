جمعية عيوني تطلق برنامجاً صحياً للكشف المبكر عن الصحة البصرية للأطفال بالرياض

من جانبه أوضح الأستاذ صالح العنزي المدير التنفيذي لجمعية عيوني الصحية أن انطلاق هذا البرنامج يتزامن مع يوم البصر العالمي لعام 2024، والذي يحمل هذا العام شعار "أحب عينيك" لتسليط الضوء على أهمية الوقاية المُبكرة من أمراض العيون وتحسين الوعي المجتمعي بصحة البصر، خاصة لدى الأطفال، حيث تُعد صحة العيون ركيزة أساسية في تطورهم السليم.