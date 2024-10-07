جمعية عيوني تطلق برنامجاً صحياً للكشف المبكر عن الصحة البصرية للأطفال بالرياض

تستعد جمعية عيوني الصحية وبتنظيم الجمعية السعودية لطب العيون بالتعاون مع المجموعة السعودية لطب عيون الأطفال والحول، إطلاق برنامج صحي للكشف المُبكر عن الصحة البصرية وبرامج توعوية تحت عنوان "أحب عيني طفلك" في مركز حياة مول بالرياض، وذلك يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً،
ويأتي هذا البرنامج بالشراكة مع نادي طلاب الطب بكلية الطب بجامعة الملك سعود ومجموعة "اعرف عينيك"، بهدف تعزيز الوعي الصحي للصحة البصرية لدى الأسر بأهمية الكشف المبكر عن مشكلات البصر لدى الأطفال.
وسيتضمن البرنامج خدمات فحص العيون المجاني للأطفال، حيث سيتم الكشف عن أهم المشكلات البصرية المحتملة، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية المتخصصة،
وسيشرف على الفحوصات والأنشطة التوعوية الدكتور محمد الشمراني، استشاري طب العيون وعضو مجلس إدارة جمعية عيوني الصحية - عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لطب عيون الأطفال والحول، وتتكامل هذه الجهود إلى تشجيع الأهل على متابعة صحة عيون أطفالهم والكشف المبكر عن أي اضطرابات بصرية قد تؤثر على نموهم وتحصيلهم الدراسي.
من جانبه أوضح الأستاذ صالح العنزي المدير التنفيذي لجمعية عيوني الصحية أن انطلاق هذا البرنامج يتزامن مع يوم البصر العالمي لعام 2024، والذي يحمل هذا العام شعار "أحب عينيك" لتسليط الضوء على أهمية الوقاية المُبكرة من أمراض العيون وتحسين الوعي المجتمعي بصحة البصر، خاصة لدى الأطفال، حيث تُعد صحة العيون ركيزة أساسية في تطورهم السليم.
ودعا العنزي الآباء والأمهات باستثمار هذا الحدث للاستفادة من البرامج والأنشطة الصحية التي تُقدم الفحوصات والنصائح والاستشارات الطبية في جو يتيح التفاعل المباشر مع المتخصصين في طب العيون.
وقال العنزي إن هذا البرنامج يُعد خطوة مهمة ضمن إطار الجهود المستمرة لجمعية عيوني الصحية التي تسعى إلى رفع مستوى الوعي الصحي الوقائي المُبكر في المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030 لصحة بصرية أفضل لأفراد المجتمع السعودي.