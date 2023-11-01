"تجارة مكة" تستعرض مع "الغذاء والدواء" تذليلَ المعوقات وتعزيز الأداء التكاملي

عقد مديرُ عام فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خليل بن إبراهيم مخشع، اجتماعًا بالمدير التنفيذي بالقطاع الغربي للهيئة العامة للغذاء والدواء فهد بن علي الناصري، بحضور عدد من قيادات الهيئة بمقرّ فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة بجدة.
ويأتي ذلك الاجتماع في إطار بحث أوجه التعاون، وتذليل المعوقات، وتعزيز الأداء التكاملي، والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجهات؛ حيث ناقش الاجتماعُ التنسيقي عدةَ اهتمامات مشتركة، كما تمّ الاتفاق على أن يكون هذا اللقاءُ نواةً لعدة لقاءات قادمة فنّيّة تسعى إلى تطوير العمل.