"تجارة مكة" تستعرض مع "الغذاء والدواء" تذليلَ المعوقات وتعزيز الأداء التكاملي

ويأتي ذلك الاجتماع في إطار بحث أوجه التعاون، وتذليل المعوقات، وتعزيز الأداء التكاملي، والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجهات؛ حيث ناقش الاجتماعُ التنسيقي عدةَ اهتمامات مشتركة، كما تمّ الاتفاق على أن يكون هذا اللقاءُ نواةً لعدة لقاءات قادمة فنّيّة تسعى إلى تطوير العمل.