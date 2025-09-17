100 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة بتعليم الطائف يشاركون في مسابقات "خليك بطل"

شارك 102 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في تجارب الأداء واكتشاف المواهب التي ينظمها الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية. وعلى مدار يومين، أقيمت المبادرة التي تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة لذوي الإعاقة والتعريف بألعاب القوى البارالمبية ونشرها.
ونوّه المساعد للشؤون التعليمية، محمد بن عامر النفيعي، بالدور التحفيزي الذي تقدمه هذه الأنشطة للطلاب ذوي الإعاقة، وتشجيعهم وأسرهم على ممارسة الرياضات المناسبة، واكتشاف مواهبهم، بما يسهم في بناء مجتمع حيوي وصحي.
يُذكر أن الأنشطة أُقيمت بمشاركة 53 معلماً ومعلمة من أكثر من 50 مدرسة تابعة لتعليم الطائف.