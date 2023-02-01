توقيع مذكرة تفاهم بين "تنامي" و"المجلس التخصصي" للأيتام

وقّع أمين عام جمعية "تنامي" المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي خالد العواد، وأمين عام المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام "د. خالد الحسن"، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم جمعية "تنامي" خدمات مبادراتها لجميع جمعيات الأيتام بداخل المملكة، بالتنسيق مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام.
يذكر أن "تنامي" تعدّ رائدة التطوير في القطاع غير الربحي؛ فهي أول جمعية تطوير على مستوى المملكة، وتقدم مشروعات ريادية تخدم القطاع غير الربحي، كمنصة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، ومنصة "خدمات المئة يوم" للجمعيات الناشئة، وحاضنة الأعمال "سراج+"، وتطبيق تطوع الخبراء "جدير"، ومنصات "الروزنامة" ومبادرة "محكم" ومنصة "حوكمني" ومنصة "معين" ومعمل الابتكار التنموي "يمام".
إلى جانب "مركز الشراكات المجتمعية" و"مجالس المجتمعات المهنية" ومركز الإعلام التنموي "سنا"، إضافة إلى ما تمتلكه "تنامي" من الشراكات والمشروعات التطويرية مع العديد من المؤسسات الريادية الأهلية والخاصة.
وبالنظر إلى أهمية المبادرات الريادية لجمعية "تنامي" وما تبذله من جهود لتطوير العمل التنموي لدى كيانات القطاع الثالث؛ زارها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "م. أحمد بن سليمان الراجحي"؛ حيث اطّلع على خدمات ومبادرات الجمعية، ومشروعاتها الريادية؛ لتطوير وتمكين القطاع غير الربحي.
وأشاد الوزير "الراجحي" بأهمية الدور الذي تؤديه "تنامي" خدمة للقطاع غير الربحي؛ حيث كانت الزيارة بمثابة تتويج لنجاحات الجمعية في ذات الإطار، وكان لها عظيم الأثر في تحفيز منسوبيها لبذل المزيد من الجهد لتطوير القطاع غير الربحي.