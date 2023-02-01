توقيع مذكرة تفاهم بين "تنامي" و"المجلس التخصصي" للأيتام

وأشاد الوزير "الراجحي" بأهمية الدور الذي تؤديه "تنامي" خدمة للقطاع غير الربحي؛ حيث كانت الزيارة بمثابة تتويج لنجاحات الجمعية في ذات الإطار، وكان لها عظيم الأثر في تحفيز منسوبيها لبذل المزيد من الجهد لتطوير القطاع غير الربحي.