أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية شباب واعد بالمنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب واعد بالمنطقة يزيد بن شايم العنزي، وأعضاء مجلس الإدارة، الذين قَدِموا للسلام عليه بمناسبة صدور قرار تأسيس الجمعية بالمنطقة، وتشكيل مجلس إدارتها.
وفي بداية اللقاء رحّب أمير منطقة تبوك برئيس وأعضاء الجمعية مُقدمًا لهم التهنئة، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.. وأكد الدور المهم والحيوي للشباب في الإسهام في تنمية وطنهم في المجالات كافة، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من دعم واهتمام ورعاية للشباب والاستثمار فيهم تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال أمير تبوك: "أنا فخور بكم، وأفاخر بكم، وسعيد بأن ألتقي بكم وأشاهدكم.. وأنتم تمثلون شريحة غالية ومهمة في مجتمعنا، هم فئة الشباب والشابات". حاثًّا إياهم على مضاعفة الجهود.
وأكد دعم جميع أعمال الجمعية من إمارة المنطقة والجهات الحكومية ومنه شخصيًّا، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
عقب ذلك دشن أمير منطقة تبوك أعمال واستراتيجية الجمعية مستمعًا إلى شرح عن أهداف وبرامج الجمعية.
وفي الختام تسلم أمير تبوك الرئاسة الفخرية للجمعية متمنيًا للقائمين على الجمعية دوام التوفيق والنجاح.
وأعرب رئيس وأعضاء مجلس جمعية شباب واعد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على ما يوليه من اهتمام ورعاية بالشباب والشابات بالمنطقة، وتحفيزهم ودعم توجهاتهم، وتذليل التحديات التي تقف أمامهم، وتوسيع مساهمتهم لتأدية رسالتهم.