أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية شباب واعد بالمنطقة

وفي بداية اللقاء رحّب أمير منطقة تبوك برئيس وأعضاء الجمعية مُقدمًا لهم التهنئة، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.. وأكد الدور المهم والحيوي للشباب في الإسهام في تنمية وطنهم في المجالات كافة، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من دعم واهتمام ورعاية للشباب والاستثمار فيهم تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ‏