"الحربي": شركة "داون تاون" بداية النهضة والتطوير لـ12 مدينة في مناطق عدة

ولفت إلى أن "أحد أهم القطاعات التي تركز على دعمها شركة "داون تاون السعودية" هي السياحة، ولأهمية وارتباط قطاع السياحة في أكثر من 30 قطاعًا اقتصاديًا آخر سيكون لها أثر في رفع تنافسية تلك المدن، ليس فقط في معايير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها، بل حتى في معدل جاذبيتها للمستثمرين والزوار على حدٍ سواء".