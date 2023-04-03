توزيع 15 ألف وجبة إفطار خلال 10 أيام ضمن مخيم جمعية "نور" في الدمام

بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها في مخيم " إفطار ودعوة" السادس عشر الذي تقيمه جمعية الدعوة "نور" بالدمام خلال الأيام العشرة الأولى في شهر رمضان المبارك 15 ألف وجبة بمعدل 1500 وجبة، تم توزيعها يوميا في ثلاثة مواقع مختلفة .