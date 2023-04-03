توزيع 15 ألف وجبة إفطار خلال 10 أيام ضمن مخيم جمعية "نور" في الدمام

بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها في مخيم " إفطار ودعوة" السادس عشر الذي تقيمه جمعية الدعوة "نور" بالدمام خلال الأيام العشرة الأولى في شهر رمضان المبارك 15 ألف وجبة بمعدل 1500 وجبة، تم توزيعها يوميا في ثلاثة مواقع مختلفة .
وقال المدير التنفيذي للجمعية يوسف بن عوض الرشيد: تم توزيع 15 ألف وجبة خلال الأيام العشرة الماضية بمعدل 1500 وجبة يومياً في ثلاثة مواقع مختلفة بالدمام، وشهد المخيم هذا العام إقبالاً كبيرًا من الجاليات .
وأضاف: عدد المتطوعين الذين شاركوا في توزيع الوجبات وأعمال المخيم بلغ 80 متطوعًا من خلال 1600 ساعة تطوعية، وقد واصلوا جهودهم الكبيرة في استقبال الجاليات وتوزيع أفرادها على الأماكن المخصصة لهم في المخيم وتوزيع الوجبات وتسيير رحلة عمرة للجالية الفلبينية بواقع 50 معتمرًا.
وأردف "الرشيد": أفراد الجاليات المشاركة في المخيم تفاعلوا مع الأنشطة المختلفة والتي تضمنت محاضرات ودروسًا وبرامج تبين محاسن الدين الإسلامي وتجسدت في هذا المخيم أواصر الترابط الاجتماعي، والتنافس على فعل الخير في شهر رمضان المبارك.
وتابع: ركزت الأعمال الدعوية على البرامج المنتقاة والنوعية المؤثرة من خلال دعاة مؤهلين من أجل تحقيق مستهدفات الجمعية وتنويع مختلف الوسائل الدعوية.