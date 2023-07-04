"المفتي العام" يستقبل منسوبي الرئاسة المهنّئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بحضور نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من منسوبي الرئاسة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.