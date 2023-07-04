"المفتي العام" يستقبل منسوبي الرئاسة المهنّئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بحضور نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من منسوبي الرئاسة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.
وبهذه المناسبة ألقى آل الشيخ كلمة هنّأ فيها منسوبي الرئاسة بهذه المناسبة السعيدة؛ معربًا عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة؛ داعيا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.
وحث الموظفين على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل ومراقبة الله في السر والعلن.
وقدّم منسوبو الرئاسة المعايدةَ خلال الحفل الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام، وخالص التهاني لمفتي المملكة بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.