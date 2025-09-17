مدير تقني مكة وعميد تقنية الطائف يكرمان "عسيري وسليم" نظير جهودهما

من جهته أوضح رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية أن هذه التجربة الريادية التي انطلقت من الطائف شكلت نموذجا متميزًا حيث تم تعميمها على جميع منشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة لتصبح مرجعا وطنيا في تعزيز ثقافة السلامة الإسعافية وبناء بيئة تدريبية آمنة قادرة على الاستجابة الفعالة الطوارئ .