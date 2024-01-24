"الغامدي" يشهد الرحلة الخلوية ومسار"الهايكنج" بالحوية بمشاركة 30 قائدًا كشفيًا

وبلغ عدد المشاركين 30 قائدًا كشفيًا وقائدة، تم توزيعهم على 3 طلائع طليعة الهدا، وطليعة عكاظ ، وطليعة الشفا، وقد حصلت طليعة الهدا على راية التميز للرحلة الخلوية، والتي قام بتسليمها لهم المدير العام للتعليم، وضمن المشروع الكشفي لحماية البيئة؛ قام المدير العام للتعليم بغرس شتلة بعد أن فك الشفرة الكشفية المعدة له خصيصًا، واستمع خلال الجولة التفقدية من مدير المدينة الكشفية لشرح مفصل عن البرامج والفعاليّات الكشفية المنفذة في المدينة الكشفية.