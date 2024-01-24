"الغامدي" يشهد الرحلة الخلوية ومسار"الهايكنج" بالحوية بمشاركة 30 قائدًا كشفيًا

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي صباح اليوم في مدينة الملك فهد الكشفية بالحوية فعاليّات الرحلة الخلوية، ومسار " الهايكنج" بعد قيام مجموعة من القادة الكشفيين والقائدات برحلة في الطبيعة بغرض التعلم والترفيه والتدريب، والتي تضمنت السير على الأقدام لمسافات محددة واستخدام الرسائل والشفرات والخرائط والبوصلة والمهارات الكشفية المختلفة والتدريب العملي لأنواع كثيرة من التقاليد والفنون الكشفية.
وبلغ عدد المشاركين 30 قائدًا كشفيًا وقائدة، تم توزيعهم على 3 طلائع طليعة الهدا، وطليعة عكاظ ، وطليعة الشفا، وقد حصلت طليعة الهدا على راية التميز للرحلة الخلوية، والتي قام بتسليمها لهم المدير العام للتعليم، وضمن المشروع الكشفي لحماية البيئة؛ قام المدير العام للتعليم بغرس شتلة بعد أن فك الشفرة الكشفية المعدة له خصيصًا، واستمع خلال الجولة التفقدية من مدير المدينة الكشفية لشرح مفصل عن البرامج والفعاليّات الكشفية المنفذة في المدينة الكشفية.
والتقى المدير العام للتعليم في الطائف القادة الكشفيين والقائدات، وتعرف على الأعمال والخدمات التطوعية والإنسانية التي يقومون بها، ثم كرّم المدير العام للتعليم الطلبة المشاركين في الأعمال المسابقات الكشفية في دبي وتم تكريم القادة والقائدات الكشفيين.
وأشاد "الغامدي" في الختام بالجهود المبذولة راجيًا للجميع مزيدًا من التوفيق والسداد.