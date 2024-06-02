"طب الأسرة والمجتمع" بالقصيم تناقش أهمية تكامل الرعاية الصحية وتحسين نمط الحياة للمرضى

نظمت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالقصيم الملتقى الأول والذي جاء تحت عنوان (نحو رعاية أولية متكاملة) والذي أُقيم في فندق موفنبيك بمدينة بريدة.
وتزامن الملتقى مع انطلاق أعمال مكتب الجمعية بمنطقة القصيم وسط حضور عدد كبير من الممارسين الصحيين بمنطقة القصيم.
وشهد الملتقى مشاركة لرئيس المجلس العلمي لطب الأسرة في هيئة التخصصات الصحية الدكتور سعد البتال تناول فيها أهمية دور تخصص طب الأسرة والمجتمع ودوره الريادي في تكامل الرعاية الصحية والأهداف المستقبلية للهيئة في تطوير هذا التخصص.
وأوضح استشاري طب الأسرة والسمنة ونمط الحياة الدكتور صالح الراجحي، أن الدور الرئيس في الرعاية الصحية هو في تحسين نمط الحياة للمرضى والمستفيدين وتحدث عن تخصص طب نمط الحياة وتوسعه في المملكة
كما شهد الملتقى مشاركة للدكتور شادي المزيني المدير الصحي المشارك في مجلس الضمان الصحي تناول فيها الرؤية المستقبلية القريبة للتأمين في الرعاية الأولية.