"طب الأسرة والمجتمع" بالقصيم تناقش أهمية تكامل الرعاية الصحية وتحسين نمط الحياة للمرضى

وأوضح استشاري طب الأسرة والسمنة ونمط الحياة الدكتور صالح الراجحي، أن الدور الرئيس في الرعاية الصحية هو في تحسين نمط الحياة للمرضى والمستفيدين وتحدث عن تخصص طب نمط الحياة وتوسعه في المملكة