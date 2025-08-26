"الحارثي" في "أثنينية الذييب": المخدرات آفة العصر ومحاربتها واجب ديني ووطني

جاء ذلك خلال مشاركته في "أثنينية الذييب" بالعاصمة الرياض مساء أمس، في لقاء بعنوان "الاكتشاف المبكر للإدمان"، حيث أشار الحارثي إلى أن محاربة هذه الآفة كانت تبدأ قديمًا من المسجد والأسرة والمدرسة، أما اليوم فقد أصبح الفضاء المفتوح والإعلام الرقمي جزءًا من المشكلة.