"صعوبات التعلُّم" تناقش دورَ "معلم التعليم العام مع التلاميذ ذوي الإعاقة"

يُذكر أن مبادرة برنامج "غراس" تأتي ضمن سعي الجمعية لتجويد مخرجاتها، ولتحقيق مسؤوليتها المجتمعية؛ حيث تهدف المبادرة لغرس القيم التربوية والمعرفة والدعم الهادف لتوفير جودة حياة كريمة لذوي الإعاقة عامة ولذوي صعوبات التعلم بصفة خاصة، وأيضًا لرفع الوعي المجتمعي بأساليب التعامل معهم؛ من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تتضمّن ورش عمل وحلقات تنشيطية ولقاءات استشارية تقدم "عن بعد"؛ لاستقطاب أكبر عدد من شرائح المجتمع.