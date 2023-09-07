"صعوبات التعلُّم" تناقش دورَ "معلم التعليم العام مع التلاميذ ذوي الإعاقة"

عقدت الجمعيةُ الخيرية لصعوبات التعلم، اليوم الخميس، اللقاءَ التوعوي "دور معلم التعليم العام مع التلاميذ ذوي الإعاقة في الفصل العادي"، ضمن برنامج "غراس" التوعوي "عن بعد".
قدّم اللقاءَ الدكتورُ وليد بن عبد الله السلوم، بحضور عدد كبير من المعلّمين والمعلّمات المتخصّصين والتربويين والمهتمّين.
وتحدّث "السلوم" عن فئات الدمج المستهدفة في الفصل الدراسي العادي، مشيرًا إلى أهمّ أدوار معلم التعليم العام في تقديم الخدمة للتلاميذ ذوي الإعاقة.
وأوضح أنّ تقديمَ التعليم والبرامج حقٌّ من حقوق الجميع، والقوانين والتشريعات تحفظ لذوي الإعاقة حقوقَهم في التعليم العام.
كما لفت إلى أن معلم التعليم العام له دورٌ كبير مع الطلاب ذوي الإعاقة؛ فكلما كان المعلّمُ ذا فعالية أكبر ستكون البرامج أكثر نجاحًا، والعكس صحيح.
وقال: إن معلمَ التعليم العام هو عضوٌ أساسي في اللجان الأساسية وفريق التعرف والتقييم، ويتضمّن دورُه المشاركةَ في التدريس وتوظيف استراتيجيات التعليم، وفي إعداد البرامج التربوية الفردية، وتحديد الاحتياجات بمختلف أنواعها.
وقدّم "السلوم" في ختام اللقاء، عددًا من الأساليب والطرق المساندة لتكامل دور معلم التعليم العام مع معلم التربية الخاصة؛ لتقديم الأفضل للطلاب ذوي الإعاقة.
يُذكر أن مبادرة برنامج "غراس" تأتي ضمن سعي الجمعية لتجويد مخرجاتها، ولتحقيق مسؤوليتها المجتمعية؛ حيث تهدف المبادرة لغرس القيم التربوية والمعرفة والدعم الهادف لتوفير جودة حياة كريمة لذوي الإعاقة عامة ولذوي صعوبات التعلم بصفة خاصة، وأيضًا لرفع الوعي المجتمعي بأساليب التعامل معهم؛ من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تتضمّن ورش عمل وحلقات تنشيطية ولقاءات استشارية تقدم "عن بعد"؛ لاستقطاب أكبر عدد من شرائح المجتمع.