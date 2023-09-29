"وقاء عسير" ينظّم حملةً للتعريف بداء السعار وطرق الوقاية منه

وتهدف الفعالية التي تستمرّ ثلاثة أيام إلى توعية المواطنين والمقيمين بداء السعار وماهيته، وتثقيف الناس بمدى خطورته وأثره السلبي على الصحة، وكيف يمكننا المساهمة من أجل القضاء عليه، وكذلك طرق الوقاية منه. وشارك عدد من الأطباء المختصّين للتحدّث إلى الجمهور والإجابة عن كافة استفساراتهم. وصاحب الفعاليةَ بعضُ الأنشطة والألعاب المخصصة للأطفال بهدف جذبهم وتثقيفهم.