"وقاء عسير" ينظّم حملةً للتعريف بداء السعار وطرق الوقاية منه

أقام المركزُ الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة عسير "وقاء"؛ حملةً تعريفية بداء السعار، شملت ثلاثة مواقع بكل من: أبها، وخميس مشيط، والمجاردة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بالمنطقة.
وتهدف الفعالية التي تستمرّ ثلاثة أيام إلى توعية المواطنين والمقيمين بداء السعار وماهيته، وتثقيف الناس بمدى خطورته وأثره السلبي على الصحة، وكيف يمكننا المساهمة من أجل القضاء عليه، وكذلك طرق الوقاية منه. وشارك عدد من الأطباء المختصّين للتحدّث إلى الجمهور والإجابة عن كافة استفساراتهم. وصاحب الفعاليةَ بعضُ الأنشطة والألعاب المخصصة للأطفال بهدف جذبهم وتثقيفهم.
بدوره قال مدير عام فرع مركز "وقاء" بمنطقة عسير المهندس علي سلطان: إن الحملة تأتي ضمن دور المركز بالتعريف بهذا الداء الخطير، وأهمية التعامل معه والتعريف به لكافة فئات المجتمع، وخصوصًا أن القلة لا تعرف عن أسبابه وطرق انتقاله والحيوانات الناقلة له أيضًا.
ودعا كل مقتنٍ للحيوانات الأليفة إلى ضرورة التوجه للعيادات البيطرية المتخصصة، والكشف على الحيوانات المنزلية وإعطائها اللقاحات بشكل دوري.
يذكر أن يومَ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر هو يومٌ عالمي للتعريف بداء السعار، أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتثقيف حوله وعن أهمية إعطاء الحيوانات الأليفة اللقاحات اللازمة من أجل القضاء عليه وحماية المجتمعات منه.