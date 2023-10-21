"تعليم الطائف" تُدرب أكثر من 200 سائق حافلة مدرسية

وقال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: إن هذا البرنامج يأتي بهدف تأهيل وتدريب السائقين ورفع كفاءتهم، بتزويدهم بمهارات وأساسيات القيادة الآمنة للحافلات وتدارك الأخطار التي قد تطرأ عليهم وتضمن سلامة الطلبة، سائلاً الله تعالى، السلامة للجميع .