"تعليم الطائف" تُدرب أكثر من 200 سائق حافلة مدرسية

عقدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، ممثلة في إدارة خدمات الطلاب، اليوم السبت، برنامجًا تدريبيًا لسائقي حافلات النقل المدرسي، في مسرح إدارة التعليم بالفيصلية.
جاء ذلك بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي "رافد"، وشركة "ناصر أبو سرهد" متعهد النقل العام، للتدريب على معايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي.
وشمل البرنامج التدريبي، أكثر من 200 سائق حافلة مدرسية، واشتمل على محاور سلطت الضوء على جوانب الأمن والسلامة وتطبيق معايير واشتراطات النقل المدرسي؛ لتجنيب السائقين الوقوع في المخالفات، وضمان سلامة الجميع، من خلال عرض مرئي ومشاهد عملية للمتدربين.
وقال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: إن هذا البرنامج يأتي بهدف تأهيل وتدريب السائقين ورفع كفاءتهم، بتزويدهم بمهارات وأساسيات القيادة الآمنة للحافلات وتدارك الأخطار التي قد تطرأ عليهم وتضمن سلامة الطلبة، سائلاً الله تعالى، السلامة للجميع .