اختتام دورة الشيخ عواجي بن محمد مهجري العلمية الثالثة بجازان

فيما أكد الشيخ خالد نجمي، خلال كلمته، أن المملكة العربية السعودية منذ ثلاثة قرون إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي تولي العلم عناية فائقة، وتحث على تعلم العلم وطلبه، وهذا من فضل الله، على هذه البلاد.