"ضِمن مبادرتها للرعاية الصحية واستفاد منها 114 شخصًا".. جامعة حائل تُسَير حملة طبية لـ"الرديفة"

بدأت جامعة حائل، مرحلة ميدانية جديدة وضمن مبادرتها للرعاية الصحية المجتمعية، تحت عنوان "لأنك تهمنا.. جامعة حائل ترعاك"، بعد تسييرها حملةً طبية متكاملة إلى قرية الرديفة (170 كلم شمال حائل)، بطاقةٍ لا تقل عن 25 شخصًا في مختلف التخصصات الصحية، بتوجيه ومتابعة من رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، واستفاد منها 114 شخصًا.
وبدأت الحملة بالفحص العام لجميع كبار السن المحتاجين للرعاية الصحية؛ حيث تم تجهيز أحد المنازل لاستقبال المرضى من أبناء القرية؛ فيما تَرَجّل أعضاء الحملة بين منازل القرية للوصول إلى المرضى كبار السن المُقعَدين في منازلهم، وإجراء الفحص والتحاليل اللازمة لهم؛ فيما تم صرف أدوية لبعض المرضى، ونقل مَن تتطلب حالته الصحية النقل إلى العيادات الطبية الجامعية بحائل، لتقديم خدمات إضافية لهم.
وتَضَمنت الحملة جانبًا توعويًّا، لرفع مستوى الوعي لدى سكان القرية حول الأمراض الموسمية ومسبباتها وسبل العلاج منها بمشيئة الله، وكذلك التوعية حول الأمراض العصرية وطرق الوقاية والعلاج منها، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها بالكشف المبكر.
تجدر الإشارة إلى أن تسيير الحملات الميدانية المصاحبة للمبادرة يأتي ضمن حرص الجامعة على الوصول إلى أكبر عدد من غير القادرين على الوصول للخدمة الطبية لظروفهم المختلفة، وإيصال الخدمات الطبية إليهم في منازلهم.
جدير بالذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، قد دشن في 26 شوال 1444هـ، الـ14 مبادرة التي شملت مبادرة "أطفالنا"، ومبادرة "نحن معكم لفئة كبار السن"، ومبادرة "سافر بوعي" ومبادرة "شجع بوعي"، ومبادرة "منصة الذكاء الاصطناعي للتوعية الصحية"، وكذلك تفعيل المشاركة بالأيام المحلية والعالمية التي تضم 92 مبادرة فرعية، والتثقيف الصحي من خلال الوسائل الإعلامية، ومبادرات المحاضرات التوعوية عن بُعد، والمسابقات الموجهة عن بُعد، والأبحاث الصحية، والتوعية بأضرار المخدرات.
واستهدفت المبادرة منذ تدشينها المواطنين والمقيمين ومنسوبي الجهات الحكومية بمدينة حائل والمحافظات والقرى التابعة لها؛ لتقديم خدمات صحية للأطفال والكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك كبار السن ونزلاء دار رعاية المسنين، ونزلاء السجون، والأيتام، وأسر شهداء الواجب.