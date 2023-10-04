"ضِمن مبادرتها للرعاية الصحية واستفاد منها 114 شخصًا".. جامعة حائل تُسَير حملة طبية لـ"الرديفة"

جدير بالذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، قد دشن في 26 شوال 1444هـ، الـ14 مبادرة التي شملت مبادرة "أطفالنا"، ومبادرة "نحن معكم لفئة كبار السن"، ومبادرة "سافر بوعي" ومبادرة "شجع بوعي"، ومبادرة "منصة الذكاء الاصطناعي للتوعية الصحية"، وكذلك تفعيل المشاركة بالأيام المحلية والعالمية التي تضم 92 مبادرة فرعية، والتثقيف الصحي من خلال الوسائل الإعلامية، ومبادرات المحاضرات التوعوية عن بُعد، والمسابقات الموجهة عن بُعد، والأبحاث الصحية، والتوعية بأضرار المخدرات.