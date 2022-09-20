"بدر المعجل" رئيسًا لغرفة نجران.. و"السلوم" و"اليامي" نائبَيْن

وتوجه "المعجل" في كلمته أمام المجلس عقب اختياره، بالتقدير للجميع على ثقتهم، معربًا عن أمله في أن يتمكّن المجلس من مواصلة قيادة غرفة نجران للنهوض بقطاع الأعمال بالمنطقة، وخدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية تحت قيادة قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، واعدًا بأن يحمل الأمانة، ويبذل كل ما في وسعه لإنجاح غرفة نجران ككيان يعتز به كل أبنائها، وتحقيق التطلعات ومواكبة رؤية المملكة 2030.

فيما عبّر نائبا الرئيس: "السلوم"، و"اليامي" عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبَيْن للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلّع بكل الاعتزاز للتفاعل مع مقترحات رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بنجران.