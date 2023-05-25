"الداود" يترأّس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالجبيل

عقدت لجنةُ السلامة المرورية بالجبيل، اليوم الخميس، اجتماعَها الرابع بمقرّ المحافظة، برئاسة المحافظ منصور بن زيد الداود، وبحضور اللجنة الرئيسية للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية.
وأكّد محافظُ الجبيل حرصَ واهتمام أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تطبيق الأنظمة المرورية؛ للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، والعمل على تطوير منظومة السلامة المرورية، ومواصلة التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالسلامة المرورية بالمحافظة.
كما ناقش الاجتماعُ عددًا من الموضوعات المتعلّقة بالسلامة المرورية، والنظر في الملاحظات والمقترحات المرفوعة ومعالجتها، والوقوف على التوصيات المقدّمة لرفع مستوى السلامة المرورية في الجبيل، والتوجيه بسرعة تنفيذها.
كما استعرض الاجتماعُ الجهودَ التوعوية لنشر الوعي المروري في الجبيل، والمطالبة بمضاعفتها.