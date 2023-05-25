"الداود" يترأّس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالجبيل

وأكّد محافظُ الجبيل حرصَ واهتمام أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تطبيق الأنظمة المرورية؛ للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، والعمل على تطوير منظومة السلامة المرورية، ومواصلة التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالسلامة المرورية بالمحافظة.