تعليم الطائف يعقد لقاءً عن "حصة النشاط الطلابي" ويستهدف 1000 مستفيد

وأكد المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أهمية تحقيق مستهدفات الأداء المدرسي المرتبطة بالنشاط الطلابي، مشيرًا إلى أن النشاط يمثل عنصرًا داعمًا لتحسين الأداء التعليمي من خلال رفع نواتج التعلم، وزيادة رضا الطلاب عن البيئة المدرسية، وتوفير أنشطة تطبيقية تتصل بالمقررات الدراسية، وتعزيز التربية على الشراكة المجتمعية، بالإضافة إلى تحفيز مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة، وزيادة جاذبية المدرسة، ودعم السلوك الإيجابي، وابتكار برامج نوعية تراعي تنوع احتياجات الطلاب.