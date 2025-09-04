تعليم الطائف يعقد لقاءً عن "حصة النشاط الطلابي" ويستهدف 1000 مستفيد

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لقاءً بعنوان "حصة النشاط الطلابي من التفعيل إلى التميز"، عبر برنامج "ويبيكس" (عن بُعد)، واستهدف أكثر من 1000 مستفيد من مديري ومديرات المدارس، وروّاد ورائدات النشاط الطلابي، والمعلمين والمعلمات.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها منطلقات النشاط الطلابي داخل المدرسة، والأدوار والمسؤوليات، وآلية تنفيذ الحصة، بالإضافة إلى تقويم الطالب في الأنشطة ومحتوى حصة النشاط، ودور مشرف دعم التميز في دعم النشاط الطلابي داخل المدرسة.
وأكد المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أهمية تحقيق مستهدفات الأداء المدرسي المرتبطة بالنشاط الطلابي، مشيرًا إلى أن النشاط يمثل عنصرًا داعمًا لتحسين الأداء التعليمي من خلال رفع نواتج التعلم، وزيادة رضا الطلاب عن البيئة المدرسية، وتوفير أنشطة تطبيقية تتصل بالمقررات الدراسية، وتعزيز التربية على الشراكة المجتمعية، بالإضافة إلى تحفيز مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة، وزيادة جاذبية المدرسة، ودعم السلوك الإيجابي، وابتكار برامج نوعية تراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وأوضح اللقاء أن هذه المستهدفات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأدوات التقويم والاعتماد التي توفر إطارًا واضحًا وموضوعيًا لتقييم أداء المدارس، وقياس مدى التزامها بالمعايير الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التطويرية للإدارة العامة للنشاط الطلابي.
من جانبه، استعرض المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة، الأستاذ محمد بن عامر النفيعي، جاهزية وحدة دعم التميز للعام 1447هـ، وخطة عملها الرامية إلى تحقيق مستهدفات الإدارة وتوفير بيئة تعليمية محفزة، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال العام الدراسي الماضي، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والإقليمي، داعيًا إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على هذه المكتسبات وتحقيق المزيد من النجاحات.