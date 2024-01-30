برعاية الفيصل.. "وكيل إمارة مكة" يُطلق مؤتمر الالتزام الأول تحت شعار "التزامنا أمانة"

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، أطلق وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني مؤتمر الالتزام الأول.
وفي التفاصيل، انطلق صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر الالتزام الأول (التزامنا أمانة)؛ الذي تقيمه الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ويستمر يومَي الثلاثاء والأربعاء 30 - 31 من شهر يناير الجاري في قاعة المؤتمرات بفندق فيرمونت ببرج الساعة.
حضر الافتتاح وكيل الوزارة المساعد للالتزام بوزارة الصحة، ومديري العموم بالوزارة ومديري العموم بالمناطق ومساعديهم للالتزام وعدد من مديري القطاعات الحكومية بالمنطقة.