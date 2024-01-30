برعاية الفيصل.. "وكيل إمارة مكة" يُطلق مؤتمر الالتزام الأول تحت شعار "التزامنا أمانة"

وفي التفاصيل، انطلق صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر الالتزام الأول (التزامنا أمانة)؛ الذي تقيمه الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ويستمر يومَي الثلاثاء والأربعاء 30 - 31 من شهر يناير الجاري في قاعة المؤتمرات بفندق فيرمونت ببرج الساعة.