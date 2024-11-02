"الموارد البشرية" تنظم ملتقى القطاع التعاوني بالشرقية.. الثلاثاء المقبل

تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في الإدارة العامة للجمعيات التعاونية- صباح الثلاثاء المقبل، ملتقى القطاع التعاوني في المنطقة بنسخته الثالثة، بقاعة الغرفة التجارية في مدينة الدمام.
جاء ذلك تحت رعاية وتشريف نائب أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من مسؤولي وقيادات المنطقة، إلى جانب الخبراء والمختصين المهتمين في القطاع التعاوني.
ويأتي ملتقى القطاع التعاوني بنسخته الثالثة ضمن سلسلة ملتقيات في مناطق المملكة تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من جهات الإشراف الفني والجهات والمؤسسات الحكومية الشريكة.
يُذكر أن الملتقى سيشهد مشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات الإعلامية والخبراء والمختصين في القطاع التعاوني؛ حيث يتضمن موضوعات أساسية وورش عمل تستعرض تطلعات الوزارة المستقبلية ودور الإدارة العامة للجمعيات التعاونية والجهات الشريكة في تطوير القطاع وتمكين التعاونيات.
وتُعقَد على هامش الملتقى الجلسات الاستشارية المقدمة من الجهات الفنية والجهات الداعمة والمقدمة للتعاونيات.