"الموارد البشرية" تنظم ملتقى القطاع التعاوني بالشرقية.. الثلاثاء المقبل

جاء ذلك تحت رعاية وتشريف نائب أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من مسؤولي وقيادات المنطقة، إلى جانب الخبراء والمختصين المهتمين في القطاع التعاوني.