اختتام الدورة العلمية الشرعية الـ13 في الطوال بحضور أكثر من 8 آلاف مشارك

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ممثلًا بمركز الدعوة بمحافظة الطوال، وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في صامطة، مساء أمس، فعاليات الدورة العلمية الشرعية الثالثة عشرة، وذلك في جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ـ رحمه الله ـ بقرية النجامية.
وشهد الحفل حضور وكيل محافظة الطوال جابر بن محمد عواف، والمدير العام لفرع الوزارة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي، إلى جانب جمع كبير من طلاب وطالبات العلم، تجاوز عددهم 8 آلاف مشارك ومشاركة من مختلف الجنسيات.
وتضمّنت الدورة سلسلة من الدروس العلمية المتخصصة التي قدّمها نخبة من المشايخ والدعاة، ضمن برامج الوزارة الهادفة إلى نشر العلم الشرعي وتعزيز الوعي الديني بمختلف فئات المجتمع.