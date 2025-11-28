اختتام الدورة العلمية الشرعية الـ13 في الطوال بحضور أكثر من 8 آلاف مشارك

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ممثلًا بمركز الدعوة بمحافظة الطوال، وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في صامطة، مساء أمس، فعاليات الدورة العلمية الشرعية الثالثة عشرة، وذلك في جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ـ رحمه الله ـ بقرية النجامية.