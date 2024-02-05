هيئة تطوير محمية الملك سلمان تنظم ورشة عمل عن تطوير مقترح للتنوع البيولوجي بالمحمية

وتعد المحمية من أكبر المحميات البرية عالمياً والأكبر في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن 130 ألف كيلو متر مربع، حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة حيث تعود لأكثر من 8 قرون قبل الميلادي.