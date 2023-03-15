"بر الشرائع" تقدم 104 آلاف مساعدات مالية للمستفيدين والأيتام والأرامل لدعم احتياجاتهم

كشفت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، عن منجزات شهر فبراير، بتقديم مساعدات مالية بلغت 104,350 ريالاً للمستفيدين، كما وزعت 469 سلة غذائية، ذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.

وقال مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة، إن "الجمعية سلمت مساعدات مالية قدرت بنحو 9250 ريالاً للمستفيدين، كما سلمت مبلغ 92400 ريال للأيتام، وكفالة الأرامل 2700 ريال كما وزعت 3070 كرتون سقيا ماء، وأسهمت في فرش 16 منزلاً كما سجلت أكثر من 10 ملفات أسر جديدة للاستفادة من خدمات الجمعية.