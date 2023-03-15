"بيئة الطائف" تحتفي بخريجي وخريجات مشروع رواد الزراعة بالمحافظة

كرّم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، 17 خريجًا وخريجة من مشروع رواد الزراعة، تحت عنوان "زراعة الورد والنباتات العطرية"، الذي نظّمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الطائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويأتي البرنامج التدريبي ضمن مشروع "دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حِرفة الزراعة" من خلال تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحِرفة، وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة؛ إذ يقدم مشروع رواد الزراعة البرامج التدريبية للراغبين في ممارسة مهنة الزراعة، ويؤهّل المتدربين للاندماج بالشركات والجمعيات المتخصصة، ويحسن أداءهم؛ لتأهيلهم لسوق العمل للمساهمة في التنمية الريفية، فضلًا عن مساهمته في تطوير الزراعة والمنتجات الزراعية بالمملكة.
وتعرف الخريجون والخريجات خلال الفترة التدريبية الميدانية والنظرية، على مزارع الورد الطائفي، والبيوت المحمية وأنواعها ومواصفاتها، وطريقة الزراعة فيها بالتربة وبدونها، وعلى طرق تحضير الأرض للزراعة، وكذلك التعرف على النباتات العطرية والطبية، وعدد من الممارسات الزراعية السليمة، بما يؤهّلهم بمشيئة الله للمساهمة في التنمية الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.