"بيئة الطائف" تحتفي بخريجي وخريجات مشروع رواد الزراعة بالمحافظة

وتعرف الخريجون والخريجات خلال الفترة التدريبية الميدانية والنظرية، على مزارع الورد الطائفي، والبيوت المحمية وأنواعها ومواصفاتها، وطريقة الزراعة فيها بالتربة وبدونها، وعلى طرق تحضير الأرض للزراعة، وكذلك التعرف على النباتات العطرية والطبية، وعدد من الممارسات الزراعية السليمة، بما يؤهّلهم بمشيئة الله للمساهمة في التنمية الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.