"تجمع مطارات الثاني" تشارك في المعرض السعودي للطيران العام

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني، علي مسرحي، أن المشاركة في هذا الحدث الكبير تمثل نقلة نوعية للشركة، لما توفره من امتيازات تعزز المحتوى المحلي وتساهم في تطوير منظومة الطيران بشكل عام.