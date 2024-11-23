"تجمع مطارات الثاني" تشارك في المعرض السعودي للطيران العام

شاركت شركة تجمع مطارات الثاني في المعرض السعودي للطيران العام، الذي أقيم في مدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2024.
وجاءت هذه المشاركة تأكيدًا لدور الشركة في تشغيل الجانب الجوي بكفاءات وطنية متخصصة في عمليات وسلامة المطارات، إلى جانب توفير حماية إطفائية شاملة باستخدام عربات الإطفاء المتقدمة والطواقم الإطفائية والطبية المؤهلة.
واستعرضت الشركة خلال المعرض سبل التعاون المتاحة، والفرص الاستثمارية الممكنة، وأبرز الخدمات المقدمة للمسافرين في 22 مطارًا دوليًا وإقليميًا تديرها وتشغلها الشركة في مختلف أنحاء المملكة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني، علي مسرحي، أن المشاركة في هذا الحدث الكبير تمثل نقلة نوعية للشركة، لما توفره من امتيازات تعزز المحتوى المحلي وتساهم في تطوير منظومة الطيران بشكل عام.