الاتحاد السعودي لركوب الأمواج يشارك في الاجتماع الآسيوي العمومي للمرة الأولى

وأضاف: "لا نزال في بداية مسيرتنا كاتحاد رياضي، لكننا اليوم في المملكة العربية السعودية نعيش نمواً ملحوظاً في مختلف الرياضات، وسط دعم حكومي غير مسبوق يدفعنا نحو التواجد الفاعل في كل المحافل، والاستفادة من فرص المشاركات، سواء الرياضية أو العملية، وهو ما يعمل عليه الاتحاد بشكل متواصل".