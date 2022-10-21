"اتحاد اللاكروس" و"ابن رشد التعليمية" يطلقان نادي الرياض للعبة

أبرم الاتحاد السعودي للاكروس مذكرة تفاهم، مع شركة ابن رشد التعليمية، حيث أطلقا بموجبها نادي الرياض للاكروس، والذي يتخذ من مدارس ابن رشد مقراً له.
وتفصيلاً، مثّل الاتحاد السعودي للاكروس في توقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى خدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من الطلاب والطالبات، نائب الرئيس الدكتور عبدالله الحيدري، بينما مثّل شركة ابن رشد التعليمية، الرئيس التنفيذي محمد آل جلبان.
وفي هذه المناسبة، قال "الحيدري" إن الاتحاد السعودي للاكروس يستهدف التعريف باللعبة، وإعداد وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، واستقطاب المواهب من الجنسين في جميع مناطق المملكة لتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
وأضاف أن الاتحاد يعمل في هذا الصدد على توقيع اتفاقيات تعاون مع المدارس من مختلف المناطق؛ للتوعية بأساسيات رياضة اللاكروس داخلها ونشرها من خلال تخصيص حصص دراسية، وبرامج مكثفة لصقل المواهب.
وأشار الحيدري إلى أن الاتفاقية مع شركة ابن رشد تتضمن التعاون بين الطرفين في تفعيل دور الاتحاد داخل النادي المدرسي، وتكوين فرق رياضية من الطلاب والطالبات في اللعبة، ونشر ثقافة رياضة اللاكروس لديهم، وتدريبهم فيها، وتفعيل مشاركتهم في الفعاليات والبطولات الداخلية والخارجية ذات الصلة، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر، وتبادل الخبرات.
وثمّن احتضان مدارس ابن رشد، مقر نادي الرياض للاكروس، ومساعيها لتهيئة جيل واعد للعبة، وتقديم التسهيلات للاتحاد لتحقيق أهدافه.