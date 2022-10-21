"اتحاد اللاكروس" و"ابن رشد التعليمية" يطلقان نادي الرياض للعبة

وأشار الحيدري إلى أن الاتفاقية مع شركة ابن رشد تتضمن التعاون بين الطرفين في تفعيل دور الاتحاد داخل النادي المدرسي، وتكوين فرق رياضية من الطلاب والطالبات في اللعبة، ونشر ثقافة رياضة اللاكروس لديهم، وتدريبهم فيها، وتفعيل مشاركتهم في الفعاليات والبطولات الداخلية والخارجية ذات الصلة، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر، وتبادل الخبرات.