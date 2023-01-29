برعاية الفيصل.. "فرح جدة" يرسم الفرحة على وجوه أكثر من 2116 عروسة قبل ليلة العمر

رسمت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، الفرحة على وجوه 2116 عروسة في الشهور الماضية عبر خمس مبادرات خدمية وتأهيلية، فيما يجري العمل على إقامة الدورة 22 من "فرح جدة" الذي يرعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء الأربعاء السابع عشر من شهر رجب الجاري في قاعة ليلتي للمناسبات بجدة وبحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية زواج الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة، أن برامج ومبادرات الجمعية أعطت عناية خاصة بالفتاة بوصفها الأساس في استقرار الأسرة، حيث استهدفت خمس مبادرات لتأهيل وخدمة المقبلات على الزواج على مدار عام 2022م، إحداها برنامج تأهيل المقبلات على الزواج حيث تم تدريب 2010 فتيات عبر 41 دورة تدريبية وأربعة برامج خدمية أخرى "معرض العروسة، هدية العروسة، تجهيز العروسة، والعناية بالعروسة"، والتي تم تقديم 1174 خدمة فيها ليرتفع الإجمالي إلى 3184 خدمة تم تقديمها لـ 2116 عروسة، تحقيقاً لأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 بإيجاد مجتمع حيوي، بهدف تنمية السعادة الأسرية للمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بالطرق المثلى لحل المشكلات، ومواجهة الخلافات الزوجية، لتعزيز تماسك المجتمع واستقراره.
من جانبه قال المدير التنفيذي لجمعية زواج زياد بن عبدالعزيز فلمبان، إن الجمعية عملت عبر أربعة برامج خدمية على رسم الفرحة في وجه كل عروسة، من خلال 1174 خدمة، مشيرًا إلى أن مبادرة "معرض العروسة" المتمثلة في إعارة فساتين الزفاف والملكة، وملابس ليلة العمر وإكسسواراتها وباقات الورد وأدوات الضيافة وغيرها من احتياجات العروس وذويها، خدمت 409 عرائس بمبلغ إجمالي وصل إلى 615 ألف ريال ساهمت في خفض الهدر المالي والجهد والوقت.
وأضاف: "استفادت 144 فتاة من مبادرة "هدية العروسة" المتمثلة في تجهيزات الدبش، واختيار العروسة لما يناسبها من فساتين وأدوات تجميل وأحذية وشنط وعطورات وإكسسوارات وملبوسات شخصية، بواقع هدية واحدة يوميًا بقيمة مالية تجاوزت 273 ألف ريال، كما تم تقديم الخدمة لـ 141 فتاة عبر مبادرة "تجهيز العروسة" بمبلغ إجمالي 97 ألف ريال، ممثلة في زينة ليلة الزفاف عبر مراكز التجميل والعناية بالعروسة.
وأشار بأن مبادرة "العناية بالعروسة" لاقت اهتمامًا ودعمًا كبيرًا عبر مجموعة من الخدمات الاستشارية المتنوعة، تبدأ بتحديد احتياج العروس واختيار فستان الزفاف الأنسب والتعديل عليه، وكافة ما يتطلب ذلك، حيث وصل عدد العرائس اللاتي تمت خدمتهن 480 عروسة.
يذكر أن جمعية زواج تسعى عبر هذه المبادرات النوعية إلى المشاركة في إسعاد العروس وتلبية احتياجاتها كاملة بأعلى معايير الجودة والإتقان في مكان واحد.