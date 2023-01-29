برعاية الفيصل.. "فرح جدة" يرسم الفرحة على وجوه أكثر من 2116 عروسة قبل ليلة العمر

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية زواج الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة، أن برامج ومبادرات الجمعية أعطت عناية خاصة بالفتاة بوصفها الأساس في استقرار الأسرة، حيث استهدفت خمس مبادرات لتأهيل وخدمة المقبلات على الزواج على مدار عام 2022م، إحداها برنامج تأهيل المقبلات على الزواج حيث تم تدريب 2010 فتيات عبر 41 دورة تدريبية وأربعة برامج خدمية أخرى "معرض العروسة، هدية العروسة، تجهيز العروسة، والعناية بالعروسة"، والتي تم تقديم 1174 خدمة فيها ليرتفع الإجمالي إلى 3184 خدمة تم تقديمها لـ 2116 عروسة، تحقيقاً لأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 بإيجاد مجتمع حيوي، بهدف تنمية السعادة الأسرية للمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بالطرق المثلى لحل المشكلات، ومواجهة الخلافات الزوجية، لتعزيز تماسك المجتمع واستقراره.