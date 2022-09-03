"تنامي" تبدأ تأهيل عدد من المتدربين في التفكير التصميمي

وقال "العواد": إن نموذج عمل جمعية "تنامي" يتمركز بشكل أساسي على الابتكار بشتى أنواعه؛ حيث أثمر معمل الابتكار عن العديد من المبادرات الناجحة، التي تأتي في مقدمتها مسرعة الأعمال التنموية "سراج" و"سراج+"، وتطبيق جدير (تطوع الخبراء)، ومنصة "الروزنامة" و"المجتمعات المهنية" والعديد من المبادرات التنموية، التي كان لها الأثر الكبير في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي.