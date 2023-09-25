شاهد.. مدير تعليم ينبع يدشن فعاليات اليوم الوطني في المدارس من "ابتدائية حنين"

وقال مدير تعليم ينبع: لليوم الوطني دلالات جميلة ومعانٍ خالدة تربط الماضي بالحاضر، وتوعي الأجيال بوطن عزيز بَنَته الجهود المخلصة من المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومَن جاء من بعده من أبنائه البررة الذين ساروا على نهجه، وصولًا إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وقدّمته لنا صرحًا شامخًا متماسكًا عامرًا بالأمن والرخاء والاستقرار، وحمّلتنا مسؤولية حفظه وحمايته ومواصلة السير بقافلته إلى المستقبل المشرق الذي يوازن بين تطوره التنموي والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية في ظل رؤية نيرة لا تعرف المستحيل.