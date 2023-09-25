شاهد.. مدير تعليم ينبع يدشن فعاليات اليوم الوطني في المدارس من "ابتدائية حنين"

شارك مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم عددًا من مدارس المحافظة في فعاليات أول أيام الاحتفال باليوم الوطني الـ93، ودشن انطلاقته في ابتدائية حُنين، إيذانًا بانطلاق الفعاليات في 537 مدرسة للبنين والبنات في المحافظة وقطاعاتها التعليمية، تحت شعار «نحلم ونحقّق».
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم توالت فقرات الحفل مشتملة على العديد من الكلمات والقصائد والعروض المسرحية التي ركزت في أهدافها على ربط الطلبة بالوطن، وتعزيز مكانته في نفوسهم، واستشعار نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء.
وقال مدير تعليم ينبع: لليوم الوطني دلالات جميلة ومعانٍ خالدة تربط الماضي بالحاضر، وتوعي الأجيال بوطن عزيز بَنَته الجهود المخلصة من المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومَن جاء من بعده من أبنائه البررة الذين ساروا على نهجه، وصولًا إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وقدّمته لنا صرحًا شامخًا متماسكًا عامرًا بالأمن والرخاء والاستقرار، وحمّلتنا مسؤولية حفظه وحمايته ومواصلة السير بقافلته إلى المستقبل المشرق الذي يوازن بين تطوره التنموي والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية في ظل رؤية نيرة لا تعرف المستحيل.
من جانب آخر، شارك مساعدا مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنين وبنات"، وعدد من القيادات التربوية والإشرافية، والمعلمين والمعلمات، في احتفاليات مدارس المحافظة في قطاعاتها المختلفة والتي تَضَمّنت العديد من الفعاليات المتنوعة، من أبرزها القائد القدوة، ومنافسات رياضية وطنية، وعاشقينك يا وطن، وجزر وطن، وحارة أجدادي ومعارض مدرسية، ودون حدك يا وطن، وتستمر فعالياتها حتى الخميس 13 من شهر ربيع الأول الجاري.