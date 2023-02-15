بمشاركة 84 طالباً.. "التربية العربي" ينظم مهرجان الفنون الخليجي بالكويت

ونفّذ مكتب التربية العربي لدول الخليج العديد من البرامج والأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية المتنوعة كالأولمبياد العلمي والمسرح المدرسي، والرسم، والمسابقات الأدبية، والعديد من المبادرات الطلابية الأخرى، ومن ضمنها هذا البرامج، الذي يبرز أهمية وظيفة الفنون ودورها في تهذيب السلوك، ويهدف إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة الخليجية وتجسيد روح العمل الجماعي.