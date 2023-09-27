محافظ سراة عبيدة يرعى حفل اليوم الوطني السعودي الـ 93

رعى محافظ سراة عبيدة؛ مسفر بن حامد آل محضي، مساء اليوم الأربعاء، الحفلَ الرئيس لاحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93 بسراة عبيدة، وذلك في حديقة مرحبين بوسط المحافظة.
وتضمَّن الاحتفال الذي حضره حشد كبير من المواطنين والمقيمين، حزمةً من الفعاليّات الاحتفالية، التي انطلقت من الساعة الـ4 حتى الـ11 مساءً.
وتوشَّحت أركان الحديقة باللونين الأبيض والأخضر، علاوةً على المسيرة والاستعراضات المتعددة بوسط الحديقة إذْ عرضت تشكيلات فنية خلَّابة، تحملان اللونين الأبيض والأخضر.
وأكد محافظ سراة عبيدة أن هذه المناسبة الغالية تأتي على كل السعوديين والسعوديات، والمملكة العربية السعودية تعيش في أمن وأمان ورخاء واستقرار، ونجدد فيها ولاءنا لقيادتنا الرشيدة التي أولت بلادنا جلَّ اهتمامها وحرصها على أن تكون هذه البلاد رائدةً ومتقدمةً في سائر المجالات.
وأشاد "آل محضي" بشعار اليوم الوطني السعودي الـ93؛ (نحلم ونحقق) والذي يحمل في طياته مسيرة النهضة التنموية الحالية والنظرة المستقبلية، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح "آل محضي" في هذا اليوم المجيد، نُعانق الماضي والحاضر والمستقبل، عاقدين العزم على الاستمرار في مسيرة التقدم والنماء وتحقيق الأهداف والتطلعات التي رسمتها قيادتنا الرشيدة، وقال "إن الفرح بهذه المناسبة حقٌ لمواطنيها ولمقيميها ولمحبيها من جميع أنحاء العالم؛ لأن مملكتنا الغالية وجهة عالمية متميزة بين مصاف الدول المتقدمة، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه ويعيد علينا هذه الذكرى بخير وعافية".
واشتمل الحفل، على (أوبريت) بعنوان: (نحلم ونحقق) كلمات الشاعر: محمد بن نغموش، وأداء المنشدين: بندر عوير وفهد بن فصلا وخالد حامد ونواف الشهراني وقُدمت فيه لوحات فنية جسدت معاني الطموح الذي تعيشه السعودية، وفق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.