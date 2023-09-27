محافظ سراة عبيدة يرعى حفل اليوم الوطني السعودي الـ 93

وأوضح "آل محضي" في هذا اليوم المجيد، نُعانق الماضي والحاضر والمستقبل، عاقدين العزم على الاستمرار في مسيرة التقدم والنماء وتحقيق الأهداف والتطلعات التي رسمتها قيادتنا الرشيدة، وقال "إن الفرح بهذه المناسبة حقٌ لمواطنيها ولمقيميها ولمحبيها من جميع أنحاء العالم؛ لأن مملكتنا الغالية وجهة عالمية متميزة بين مصاف الدول المتقدمة، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه ويعيد علينا هذه الذكرى بخير وعافية".