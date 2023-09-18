"كيان" تطلق الأنشطة التمهيدية لاحتراف كرة القدم لمستفيديها

وقد استمتع المشاركون من مستفيدي "كيان" بالمهارات الأساسية لكرة القدم التي قُدّمت لهم، ومنها: التعرف على تمييز الاتجاهات من حيث اليمين والشمال والشرق والغرب، وتعلم بعض الحركات التي تجعله يحب الكرة ويتفنن فيها، والتي تتمثل في وقوف اللاعب وهو واضع رجله على الكرة، وأيضًا النوم على بطنه ووضع الكرة تحته، ومسك الكرة ووضعها على رأسه.