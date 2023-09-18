"كيان" تطلق الأنشطة التمهيدية لاحتراف كرة القدم لمستفيديها

أطلقت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، اليوم الاثنين، لمستفيديها، الأنشطة التمهيدية لتعليم مهارات واحتراف كرة القدم.
يأتي ذلك ضمن دعم جمعية "كيان" لمستفيديها بمختلف المواهب والفئات العمرية في برنامج "هواة كيان".
حضر الافتتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية "كيان" نورة الفايز، والمدير التنفيذي للجمعية رياض العبدالكريم.
وتجري تلك الأنشطة بالشراكة مع "مدرسة أسيست" التي تهدف إلى تعزيز قدرات الموهوبين بالمجالات المختلفة؛ لتطوير مواهبهم من خلال إمداد الموهوبين ببرامج تدريبية أو تسجيلهم بمراكز متخصصة تدعم وتطوير مواهبهم.
وقد استمتع المشاركون من مستفيدي "كيان" بالمهارات الأساسية لكرة القدم التي قُدّمت لهم، ومنها: التعرف على تمييز الاتجاهات من حيث اليمين والشمال والشرق والغرب، وتعلم بعض الحركات التي تجعله يحب الكرة ويتفنن فيها، والتي تتمثل في وقوف اللاعب وهو واضع رجله على الكرة، وأيضًا النوم على بطنه ووضع الكرة تحته، ومسك الكرة ووضعها على رأسه.
وكذلك الركض في مكان اللعب، والنزول للأسفل وإمساك الركبتين ورفع اليدين للأعلى، ومسك الكرة باليد.
ومن المهارات الأساسية أيضًا: المناولة وضرب الكرة بالقدم، ودحرجة الكرة، وإخماد الكرة، والتهديف، والمراوغة والخداع، ومهاجمة الكرة، والسيطرة بالكرة.
وبهذا يمكن تعليم مهارات كرة القدم للمستفيد من الصفر حتى الاحتراف مع التدريب إلى أن يكبر؛ حيث يبدأ في فريق صغير حتى يتدرب أكثر بهذه الطرق ويزيد من فريقه مستقبلًا بإذن الله ليمثل الجمعية في المباريات.
وقال المدير التنفيذي لجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة رياض العبدالكريم: سعيًا من الجمعية في تقديم البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي تخدم أبناء الجمعية، جاء اهتمام الجمعية بالشراكة مع أحد الأكاديميات المتخصصة في صقل وتأهيل الشباب من أبنائنا الأيتام واكتشاف مواهبهم في سن مبكرة لتعلم مهارات كرة القدم، تحت إشراف مباشر من مدربين متخصصين في هذا المجال.
ويأتي حرص جمعية "كيان" في تقديم أفضل الخدمات حتى يتسنى لهم ممارسة رياضة كرة القدم بشكلٍ احترافي؛ حيث لا تتوانى في تقديم أفضل البرامج التدريبية لمستفيديها ودعم ميولهم المختلفة؛ أسوة بغيرهم من أبناء الوطن.