مؤسسة "العنود" تختتم برنامج إعداد القادة بمركز وارف بالرياض

وكان البرنامج قد تضمن العديد من الورش التدريبية على يد المدربين الدوليين من خارج المملكة، وتم خلاله استعراض التجارب الناجحة التي رواها بعض القيادات في مجلات متنوعة عبر اللقاءات الإثرائية في البرنامج من ضمنهم حمد العنزي الرئيس التنفيذي لمجموعة فادن، و أحمد المسيند مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق بشركة مطارات القابضة، وحمد البكر الرئيس التنفيذي التجاري في شركة جاهز الدولية، و م. فيصل السابر الرئيس التنفيذي لقطاع العملاء بمجموعة stc رئيس مجلس إدارة stc channels، وأ.عثمان المعمر رئيس مجموعة تواصل الشباب. Y20.