مؤسسة "العنود" تختتم برنامج إعداد القادة بمركز وارف بالرياض

اختتمت مؤسسة الأميرة العنود ممثلة بمركز وارف لتنمية الشباب يوم الاثنين الماضى برنامج " الأميرة العنود لإعداد القادة " بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع والمعهد العربي للتخطيط في الكويت، والذي سعت من خلاله المؤسسة لتأهيل جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية بكفاءة وفعالية، وذلك برعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
ويستهدف البرنامج تعزيز دور الشباب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم جهود تصميم المبادرات التنموية لدى الشباب، وتعزيز قدراتهم القيادية وغرس مبادئ التفكير الإستراتيجي المبادر لفتح آفاق الإبداع.
وكان البرنامج قد تضمن العديد من الورش التدريبية على يد المدربين الدوليين من خارج المملكة، وتم خلاله استعراض التجارب الناجحة التي رواها بعض القيادات في مجلات متنوعة عبر اللقاءات الإثرائية في البرنامج من ضمنهم حمد العنزي الرئيس التنفيذي لمجموعة فادن، و أحمد المسيند مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق بشركة مطارات القابضة، وحمد البكر الرئيس التنفيذي التجاري في شركة جاهز الدولية، و م. فيصل السابر الرئيس التنفيذي لقطاع العملاء بمجموعة stc رئيس مجلس إدارة stc channels، وأ.عثمان المعمر رئيس مجموعة تواصل الشباب. Y20.
يشار إلى أن البرنامج قد قام بتخريج 46 قائداً وقائدة، وحصلوا على 60 ساعة تدريبية بفترة تدريبية كانت من 29 أكتوبر حتى 28 نوفمبر وعملوا على صناعة 9 مبادرات مختلفة تساهم في تنمية المجتمع من جوانب عديدة ووقع الاختيار على 6 مبادرات على أن تختتم رحلة البرنامج بزيارة تطبيقية إلى دولة الكويت للمبادرات الفائزة.