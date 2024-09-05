أمانة الطائف تزيل 45 ألف متر مكعب مخلفات بناء الشهر الماضي

أزالت أمانة الطائف، خلال الشهر الماضي، أكثر من 45 ألف متر مكعب نفايات صلبة ومخلفات بناء وهدم ونواتج حفريات من مواقع مختلفة بالمدينة والضواحي والأراضي الفضاء.
جاء ذلك في إطار مواصلة الأمانة أعمالها لتعزيز امتثال المباني، ودعم برنامج تحسين المشهد الحضري، ورفع معدلات جودة الحياة.
وتمت مباشرة الشكاوى والبلاغات والملاحظات الواردة عبر حملة "صور وأرسل"، بمنصة "بلدي"، وأيضًا البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات الموحد "940"، وجرى معالجة كل الملاحظات من قبل فرق العمل الميدانية.
وتهدف أمانة الطائف، من خلال الحملة الجارية إلى القضاء على المشوهات والملوثات البصرية والعشوائيات، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، سعيًا للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للأهالي.
وكشفت الأمانة، أن مخلفات البناء المتروكة تعد من عناصر التلوث البصري وذات أولوية للتعامل معها ورفعها، وتتمثل في المخلفات الصلبة غير الخطرة التي تتولد من أنشطة أعمال الهدم والبناء وتشييد المباني والمشروعات والتطوير والترميم، وتشمل "إسفلت - خرسانة عادية - خرسانة مسلحة - طوب - خشب - زجاج - حديد - ألمنيوم - كابلات وأسلاك كهربائية - أنابيب بلاستيكية وخلافه".
وتعمل الأمانة على تنبيه المقاولين لمثل هذه المخالفات ومنع تكرارها، وحثهم على الالتزام بضوابط التخلص من المخلفات البناء الصلبة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على مرتكبيها.
ونوهت الأمانة، بتعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي تشوهات بصرية، مثل: النفايات ومخلفات البناء والمتروكات الصلبة ونواتج الحفريات، وغيرها من الظواهر السلبية، عبر مركز البلاغات الموحد "940"، وستقوم فرق الأمانة بالتعامل معها على الفور.