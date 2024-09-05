أمانة الطائف تزيل 45 ألف متر مكعب مخلفات بناء الشهر الماضي

وتهدف أمانة الطائف، من خلال الحملة الجارية إلى القضاء على المشوهات والملوثات البصرية والعشوائيات، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، سعيًا للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للأهالي.