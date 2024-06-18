مدير تعليم القنفذة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وينوه بحجم الجهود المبذولة لراحة الحجيج

هنّأ مدير تعليم القنفذة، الدكتور أحمد حسن الجعفري القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح حج عام 1445هـ، الذي تحقق -بتوفيق الله- ثم بما تمّ توفيره من إمكانات وخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسكهم.
وبارك الجعفري للقيادة تلك النجاحات التي جاءت من خلال المتابعة الميدانية والاهتمام بكل ما ييسّر للحجاج أداء فريضتهم وبالوقوف على القطاعات كافة التي تقوم على خدمة ضيوف الرحمن -حكومية مدنية أو عسكرية- وكذلك القطاعات الأهلية، التي كان لها أكبر الأثر في تمكين الحجاج من أداء مناسك حجهم في أمن وأمان وطمأنينة.
وأشار الجعفري إلى أن وزارة التعليم كان لها شرف المشاركة الميدانية في موسم حج هذا العام، حيث شاركت مجموعة من الفرق الكشفية من مختلف مناطق المملكة، وكانت الفرقة الكشفية من تعليم القنفذة إحداها ومكوّنة من 15 طالباً وقائداً كشفياً.
وتقدّم الجعفري بالدعاء للقيادة الرشيدة على ما تبذله ليؤدي الحاج مناسكه في طمأنينة وأمان، وبالدعوات لجموع الحجيج بقبول حجهم وتمام فريضتهم وعودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين مقبولين.