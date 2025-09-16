الندوة العالمية تختتم الملتقى الشبابي (بناء) المنعقد في جمهورية تشاد، بمشاركة (60) طالب

اختتمت فعاليات الملتقى الشبابي (بناء) الذي نظمه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تشاد، بمشاركة (60) طالبًا من طلاب المنح الدراسية يمثلون أربع جنسيات هي: الكاميرون، إفريقيا الوسطى، السودان، وتشاد.
شهد حفل الختام حضورًا لافتًا من الطلاب والمهتمين بالعمل الشبابي، حيث أوضح مدير مكتب الندوة العالمية في تشاد الدكتور محمد البشير أن الملتقى استهدف تعزيز القيم الإسلامية، وترسيخ ثقافة التطوع والعمل الجماعي بين الشباب، إضافة إلى عكس التزام الندوة برسالتها في رعاية الشباب، ودعم قدراتهم الفكرية والعملية، وتنمية روح التعاون في خدمة المجتمع.
وأشاد البشير بتفاعل الطلاب، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه الملتقيات التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومبادر، مشيرًا إلى أن المشاركين استفادوا بشكل كبير ومتعدد الجوانب، حيث أسهمت التجربة في صقل مواهبهم والارتقاء بهم علميًا، ومعرفيًا، وبدنيًا، واجتماعيًا.